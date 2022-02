Honderden voertuigen zetten vanuit Frankrijk koers naar ons land: “Ze willen voor 22 uur grens oversteken”

BrusselEnkele honderden voertuigen die zaterdag nog deelnamen aan de vrijheidskonvooien waarmee geprobeerd werd Parijs lam te leggen als protest tegen de coronamaatregelen, hebben zondag de Franse hoofdstad verlaten om koers te zetten naar Brussel, waar de manifestanten maandag actie willen voeren. Ze verzamelen onder meer in Rijsel van waaruit ze voor 22 uur de grens met ons land willen oversteken. De politie heeft manifestaties van gemotoriseerde voertuigen intussen verboden, maar is wel in opperste staat van paraatheid.

Volgens een bron bij de Franse politie hebben zondag in de vroege ochtend zowat 450 voertuigen de rand rond Parijs en het Bois de Boulogne, ten westen van de hoofdstad, verlaten.

De deelnemers verzamelen onder meer in het Noord-Franse Rijsel. En zouden dan samen de grens willen oversteken voor 22 uur vanavond - want ze zijn er blijkbaar van overtuigd dat “de Belgische grens wordt afgesloten om 22 uur”. Al is er volgens sommige bronnen nog niet beslist wanneer exact de rit naar Brussel hervat wordt. Via hun communicatiesysteem is aangeraden in verspreide slagorde de grens over te steken.

Volledig scherm Deelnemers van het Franse vrijheidskonvooi verzamelen in Rijsel om eventueel door te rijden naar Brussel. © Birgit Herteleer

Tegen het eind van de middag waren zowat tweehonderd voertuigen, auto’s en campers, waarvan meerdere met de Franse vlag getooid, aangekomen aan de verzamelplaats, een parking van het shoppingcentrum in Fâches-Thumesnil, op 10 km van het centrum van Rijsel. Andere bleven toeterend toestromen.

Rond de parkeerplaats waren enkele politieagenten te zien. Een politiebron stelde echter dat “niets de manifestanten verbiedt om hun reis tot aan de Belgische grens verder te zetten”.

In ons land doen de ordediensten er alles aan om te verhinderen dat Brussel maandag geblokkeerd wordt. Zaterdag slaagden de Fransen er alvast in Parijs vrij te houden. Tijdens de actiedag daar werden gisteren nog 97 arrestaties verricht en 513 bekeuringen uitgeschreven. “Er worden voldoende manschappen achter de hand gehouden”, klinkt het bij de Belgische politie.

Volledig scherm Deelnemers van het Franse vrijheidskonvooi verzamelen in Rijsel om eventueel door te rijden naar Brussel. © Birgit Herteleer

Het universitair ziekenhuis van Brussel waarschuwt op zijn website dat het maandag mogelijk moeilijk bereikbaar is vanwege de vrijheidskonvooien die onderweg zijn naar Brussel. Het UZ raadt aan de nodige marge in te bouwen en tijdig naar het ziekenhuis te komen.

Volledig scherm Een bord aan een Brusselse tunnel waarschuwt chauffeurs voor mogelijke verkeershinder. © BELGA

Brussels Airport

Het is momenteel nog onduidelijk wanneer en in welke mate het zogenaamde ‘Het is momenteel nog onduidelijk wanneer en in welke mate het zogenaamde vrijheidskonvooi naar Brussel komt afgezakt, maar Brussels Airport raadt reizigers alleszins aan hun voorzorgen te nemen. “Hou de actualiteit in de gaten, kom op tijd en neem indien mogelijk de trein”, klinkt het bij woordvoerster Nathalie Pierard. De vrees bestaat ook de mogelijke betogers de toegangsweg naar de luchthaven in Zaventem zullen bezetten. De politie doet er alles aan om die toegang voor passagiers en werknemers te vrijwaren, maar Brussels Airport roept passagiers op om de situatie goed in de gaten te houden en om op tijd te vertrekken.

Het fenomeen van de vrijheidskonvooien komt overgewaaid vanuit Canada. In de afgelopen dagen werd er via sociale media opgeroepen om op maandag 14 februari vanuit alle provincies van ons land met zoveel mogelijk vrachtwagens en andere voertuigen af te zakken naar de hoofdstad.

Volledig scherm Het fenomeen komt overgewaaid uit Canada © EPA

Verbod

Naar het wie, met hoeveel in totaal en wanneer is het dus nog steeds koffiedik kijken. Uiterlijk maandag zou het zogenaamde ‘vrijheidskonvooi’ onze hoofdstad moeten bereiken om daar rond het middaguur te gaan betogen.



Omdat te verwachten valt dat de actievoerders dit verbod met de voeten zullen treden, zijn de ordediensten in opperste staat van paraatheid. De federale politie zal streng toezicht houden op het verkeer in Brussel en zal aanwezig zijn langs grote verkeersaders en invalswegen. In de praktijk zullen de chauffeurs eerst aangesproken worden, pas in een tweede fase zal effectief worden tussengekomen.

Alle vrachtwagenbestuurders en anderen die hun democratisch recht om te betogen willen uitoefenen, kunnen dat doen op een speciaal daarvoor voorziene plaats, met name parking C van de Heizel. Alleen hier zal een statische actie met gemotoriseerde voertuigen gedoogd worden. De parking is bereikbaar via de Ring RO rond Brussel. Politieploegen zullen bestuurders eventueel naar daar begeleiden.

Volledig scherm In Parijs kwam het zaterdag tot onlusten door een ‘vrijheidskonvooi’, echte rellen bleven uit. © Clement Lanot via REUTERS

Veiligheid van bewoners en pendelaars

Hoeveel manschappen de politie inzet, wordt niet gepreciseerd. Er worden “voldoende manschappen” achter de hand gehouden, zegt An Berger van de federale politie. Naast het monitoren van de sociale media, rekent de politie op informatie-uitwisseling met politiediensten van de buurlanden. “Er is veel overleg tussen diensten en constante bijsturing.”

Zowel de politie als de parketten van Brussel en Halle-Vilvoorde benadrukken dat er prioriteit zal worden gegeven aan het garanderen van de veiligheid van de bewoners en de pendelaars van en naar de hoofdstad. Dat de stoet niet ongemerkt Brussel mag en zal bereiken staat wel vast. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gaf al aan dat er grenscontroles zouden komen.

Brussel vermijden

Alle maatregelen ten spijt blijft het toch afwachten voor een mogelijk verkeersinfarct of andere problemen. Aan iedereen die op maandag 14 februari niet noodzakelijk in Brussel moet zijn, raadt de politie dan ook aan om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Ring rond Brussel te vermijden. Wie toch in Brussel moet zijn, verplaatst zich best met het openbaar vervoer, klinkt het bij de politie.