Honderden mensen voeren actie voor betere omkadering vrouwenrechten

voetbal challenger pro league Trainer Vincent Euvrard (RWDM) na pijnlijk 2-0-ver­lies op Jong Genk: “Collectie­ve offday, op vele vlakken”

Na zeven wedstrijden op rij zonder verlies weet RWDM opnieuw was verliezen is. Tegen Jong Genk ging de Brusselse club kopje-onder na een zeer ondermaatse prestatie. “Het was een collectieve offday, zowel individueel als in ploegverband. Zo’n prestatie mag en kan niet, maar onbewust is er blijkbaar toch een gevoel van onoverwinnelijkheid ontstaan die we cash hebben betaald”, stelt trainer Euvrard.

27 november