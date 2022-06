Honderden mensen stappen mee tijdens witte mars voor zorgpersoneel: “Vorig jaar een held, vandaag een misdadiger”

BrusselZondagmiddag verzamelden enkele honderden mensen aan het Noordstation in Brussel om op te komen voor het personeel uit de zorgsector. Ze stapten samen in een witte mars richting het Centraal station en lieten hun stem horen over het personeelstekort en de verplichte vaccinatie in de sector.

Charlotte Lannoo, verpleegster op de afdeling hartbewaking in een ziekenhuis en Sofie Ducheyne, werkzaam in een woonzorgcentrum, zijn zondag de koplopers van de witte mars. Ze klagen het tekort aan zorgpersoneel en de verplichte vaccinatie aan. Met de mars willen ze een duidelijk signaal geven aan de overheid. “De toestand in de zorg is schrijnend: er is veel te weinig personeel en dat zal alleen maar erger worden wanneer de verplichte vaccinatie voor het personeel er komt”, legt Sofie uit. “Indien de vaccinatie verplicht wordt, zullen veel mensen in de sector opstappen. Wat schiet er dan nog over op de werkvloer? Met enkel en alleen gevaccineerd personeel, zullen we het niet redden”, voegt Charlotte toe.

Quote Wanneer de verplichte vaccinatie er komt, ben ik plots niet meer goed genoeg om mijn job uit te oefenen Sofie Ducheyne, Verpleegster

Vergeten

Tijdens de coronaperiode werd het zorgpersoneel op handen gedragen omwille van hun aanpak en volharding tijdens de crisis. Nu hebben ze echter het gevoel dat iedereen hen vergeten is. “Vorig jaar waren we nog helden, nu worden we beschouwd als misdadigers omdat we niet gevaccineerd zijn”, zegt Charlotte. Sofie begrijpt niet waarom ze verplicht werd om te gaan werken toen ze corona had, maar nu niet zou mogen gaan werken omdat ze niet gevaccineerd is. “Wanneer de verplichte vaccinatie er komt, ben ik plots niet meer goed genoeg om mijn job uit te oefenen. Dat staat in schril contrast met twee jaar geleden, toen ik corona bleek te hebben en me gevraagd werd om toch te komen werken omdat ik geen symptomen had.” Beide dames benadrukken dat ze niet tegen vaccinatie zijn, maar zijn van mening dat het een persoonlijke keuze zou moeten zijn.

Volledig scherm © Carmen Schelkens

We zien zowel mensen uit de zorgsector als sympathisanten meestappen in de mars. Onder de deelnemers bevinden zich ook enkele buitenlanders. Fanny uit Frankrijk en is vandaag aanwezig om haar Belgische collega’s een hart onder de riem steken. “In Frankrijk is de vaccinatie reeds verplicht voor het zorgpersoneel, wie weigert wordt aan de kant geschoven. Ik ben bijgevolg mijn job kwijtgeraakt omdat ik me niet wilde laten vaccinceren”, vertelt ze.

Quote Mensen durven zich niet te verzetten uit angst Sofie Colette

Sofie Colette, die onlangs van België naar Engeland verhuisde, is vandaag speciaal de grens over gestoken om mee te komen betogen. “De meeste mensen durven hier in België niet meer op straat komen om op te komen voor hun rechten. Ze steken zich weg uit angst voor de overheid”, vertelt Sofie.

Op 29 juni zal beslist worden of de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel er komt.

Volledig scherm De Belgische Sofie Colette verhuisde naar Engeland maar stak vandaag de grens over om deel te nemen aan de witte mars. © CS

Volledig scherm © Carmen Schelkens

Volledig scherm © Carmen Schelkens

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.