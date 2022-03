Honderden mensen nemen afscheid van Chez Léon-uitbater Rudy Vanlancker (63): “Het restaurant was zijn leven”

“Het is een zware dag”, klinkt het bij Frederic, die de uitbater van Chez Léon goed heeft gekend. “Hij had het hart op de juiste plaats. Rudy was een enorm vrijgevig iemand, die dag in dag uit voor zijn zaak vocht. Normaal zou ik hem vorige week nog gezien hebben. Toen ik het nieuws van zijn overlijden hoorde, was ik in shock.”

Charismatisch

Ook Olivier heeft Rudy jarenlang gekend. “Toen ik vijftien was, heb ik een vakantiejob gedaan bij Chez Léon. Het jaar nadien heb ik dezelfde job gedaan. Op dat moment viel er iemand weg in de keuken en heb ik die plaats overgenomen. Ik wilde daarna heel graag een vaste plek in de keuken, maar Rudy zei: ‘Dat is te vroeg. Ga eerst maar een hotelschoolopleiding volgen.’ Een paar jaar later ben ik bij Chez Léon aan de slag gegaan, toen ik 25 was, maar dat was eveneens te vroeg. Uiteindelijk ben ik in 2013 beginnen werken voor Rudy. Hij was een heel charismatisch iemand, met veel levenslust. Een eer om voor te mogen werken.”