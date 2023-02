Honderden mensen houden wake voor Olivier Vandecasteele

De man heeft al die tijd doorgebracht in volledige afzondering, in een kleine kale cel zonder buitenlucht, en zonder medische zorg. Hij hield een tijdlang een hongerstaking, maar is daarmee intussen gestopt. Wel is Vandecasteele 25 kilo vermagerd en is zijn mentale toestand fel aangetast. “Het is nu al een jaar dat hij zonder valabele reden in de cel zit”, zegt Laurent, de schoonbroer van Olivier Vandecasteele. “368 dagen al telt hij de minuten en dagen zonder iemand te zien. Het heeft lang geduurd voor we begrepen dat hij geen gewone gevangene was, maar een onschuldige gijzelaar in een smerige chantage. België heeft dit op een legale manier willen oplossen, via een verdrag dat in het parlement werd gestemd, maar de Iraanse oppositie steekt al zes maanden op alle mogelijke manieren stokken in de wielen.”