Honderden manifestanten protesteren in Ter Kamerenbos tegen coronamaatregelen: politie vraagt actievoerders te vertrekken

“We eisen onze vrijheid op”

“We zijn hier vandaag om onze vrijheid op te eisen”, zo verklaarden enkele West-Vlaamse betogers hun aanwezigheid. “We komen die niet vragen, we komen die opeisen want die vrijheid is ons recht. Al meer dan een jaar worden onze grondwettelijke rechten en vrijheden beperkt en geschonden en dat moet stoppen. We zijn hier ook om het op te nemen voor de vele groepen in de maatschappij die vergeten worden in deze pandemie, wier stem niet gehoord wordt in de media.”