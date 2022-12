Honderden feestvierders in Brussel en Antwerpen nadat Marokko zich wel plaatst voor volgende ronde WK

Brussel Na rellen van zondag neemt Brusselse politie geen enkel risico: “Deze keer zullen we wél zichtbaar aanwezig zijn”

Zowel België als Marokko spelen morgen om 16 uur hun derde en allesbeslissende wedstrijd in de groepsfase van het WK. Ook naast het veld is de spanning opnieuw te snijden. Terwijl de nasleep van de rellen van zondag nog voelbaar is in de hoofdstad, zet de Brusselse politie zich opnieuw schrap. Deze keer met nóg meer maatregelen, want de ordediensten zullen in tegenstelling tot zondag nu massaal aanwezig zijn op het terrein.

