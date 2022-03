Honderden Brusselaars voeren actie voor verlaging van huurprijzen

BrusselOp het Vossenplein in Brussel hebben zondag 550 mensen actiegevoerd voor een verlaging van de huurprijzen en voor kwalitatievere woningen. De ‘Belgian Housing Action Day’ kaderde in een Europese actiedag die zondag in een vijftigtal steden werd gehouden.

“De wooncrisis krijgt dan ook op Europees vlak geen adequaat antwoord”, zegt Joy Verstichele. “Zowel de betaalbaarheid, kwaliteit als woonzekerheid staan sterk onder druk. Hoge huurprijzen in combinatie met stijgende energieprijzen hebben een zware impact. De markt slaagt er niet in om daar een antwoord op te bieden. Daarom vragen we een slagkrachtige overheid die het recht op wonen honoreert, voor betaalbare huurprijzen zorgt, meer sociale woningen bouwt en inzet op de kwaliteit van al die woonsten.”

Basisrecht

Volgens Verstichele is er in Brussel een aanzienlijke onderkant in de huurmarkt waar mensen een plek zoeken, maar geen volwaardige woonst vinden. “Dat heeft een impact op de manier waarop mensen de rest van hun leven kunnen vormgeven. Wonen moet erkend worden als een basisrecht. Grondspeculatie moet tegengegaan worden en er moet ingegrepen worden in de private huurmarkt”, vervolgt Verstichele. “Specifiek voor Brussel zijn leegstaande panden een doorn in het oog voor iedereen die geen woonoplossing vindt. Eigenaars moeten actief overtuigd worden om hun pand opnieuw bruikbaar te maken.”

De kwaliteit van een woning en de huurprijs staan in Brussel niet meer in verhouding tot elkaar, aldus Verstichele. “Een soort van regulering van de huurprijzen dringt zich echt op, niet alleen in Brussel maar ook op andere plaatsen in België.”

“De druk op de huurprijzen treft niet alleen precaire gezinnen, maar bedreigt de hele bevolking”, klinkt het bij de organisatoren. “Bovenop deze structurele wooncrisis komt nog een economische crisis als gevolg van het coronavirus en de sterke stijging van levenskosten - met name de energieprijzen.”

Volledig scherm Joy Verstichele © Dieter Nijs

Volledig scherm © Dieter Nijs