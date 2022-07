Honderden asielzoekers in de rij aan Klein Kasteeltje

BrusselMaandagvoormiddag stonden honderden asielzoekers in de wachtrij voor het Klein Kasteeltje, tevergeefs voor sommigen. Tientallen onder hen werden door de politie verzocht om morgen terug te keren. Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen is er dringend nood aan extra opvangplaatsen en versnelde asielprocedures.

Een 300-tal asielzoekers stond maandagochtend in de rij voor het Klein Kasteeltje om een asielaanvraag te kunnen indienen. Sommige mensen sliepen al enkele dagen op straat in een poging om een plaatsje te bemachtigen vooraan in de wachtrij. “De lange rij was een gevolg van het verlengde weekend”, legt Thomas Willekens uit, beleidsmedewerker bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Daardoor was het vier dagen lang niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. In de zomerperiode zien we traditioneel ook de grootste toestroom van asielzoekers omdat er veel reizen plaatsvinden.”

“Het is geen uitzonderlijk jaar op vlak van instroom”, gaat Willekens verder. “We verwachten ongeveer 27.000 aanvragen dit jaar, vergelijkbaar met 2019.” Dat sluit echter niet uit dat er te weinig opvangplaatsen beschikbaar zijn voor hen. “Momenteel zijn er 31.000 plaatsen in ons netwerk. Op initiatief van staatssecretaris De Moor komen er in augustus nog 750 plaatsen bij. We juichen dat natuurlijk toe, maar er is meer nodig. Op korte termijn zouden er nog 1.500 extra opvangplaatsen gecreëerd moeten worden.”

Volledig scherm © Marc Baert

Frustraties

“Opvang is een resultaatsverbintenis, geen inspanningsverbintenis. Het is een basisrecht, en voorlopig slaagt ons land er niet in om dat te vrijwaren.” Intussen verblijven sommige asielzoekers, voornamelijk alleenstaande mannen, al weken of zelfs maanden op straat. Dat kan leiden tot spanningen. “Deze ochtend merkte ik wel dat er wat geduwd werd voor een plaatsje vooraan in de wachtrij”, zegt Willekens. “Sommige mensen wachten al weken op een kans om een aanvraag in te dienen. Wanneer ze zien dat families of anderen voorrang krijgen, kan dat wel zorgen voor onbegrip of frustraties.”

Op lange termijn zouden ook de asielprocedures versneld moeten worden. “Er is een achterstand van 13.000 dossiers die nog behandeld moeten worden. Gelukkig wordt daar ondertussen werk van gemaakt. Maar een groot deel van de opvangplaatsen wordt bezet door mensen wiens aanvraag in behandeling is. Dat proces moet versnellen. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan zouden de mensen vlotter moeten doorstromen naar individuele opvang of een eigen woonst. Zo is er meer uitstroom en meer opvangcapaciteit voor nieuwe mensen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.