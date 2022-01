Hof van Cassatie verbreekt gedeeltelijk beslissing om rapper Valtònyc niet over te leveren aan Spanje

Gent In Spanje wacht 3,5 jaar cel, maar België levert rapper Valtònyc (27) voorlopig niet uit: “Josep is onschuldig”

Pas eind jaar weten we of de Spaanse rapper Valtònyc wordt uitgeleverd aan Spanje. De jongeman woont al meer dan drie jaar in ons land, maar in zijn thuisland hangt hem 3,5 jaar celstraf boven het hoofd. De Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist nu of de zaak uitbarst in een diplomatieke rel.

23 november