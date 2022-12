Hof van Cassatie stuurt Fortis-rechter voor een tweede keer terug naar af

Tijdens de financiële crisis in 2008 besliste de Belgische overheid om de in moeilijkheden gekomen bank Fortis te ontmantelen en te verkopen aan de Franse groep BNP Paribas. De aandeelhouders van Fortis verzetten zich daartegen en trokken naar de rechtbank. Christine Schurmans was een van de drie magistraten bij het Brusselse hof van beroep die moesten oordelen in de zaak. De twee collega’s van Schurmans wilden de verkoop van Fortis schorsen en de aandeelhouders zich daarover laten uitspreken, maar Schurmans weigerde dat arrest te tekenen. Er was ook sprake van ongeoorloofde berichten aan de toenmalige regering-Leterme, die uiteindelijk viel over de Fortis-affaire.

Advies

Na het Fortis-arrest werd Schurmans vervolgd voor schending van het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de beraadslaging. Ze had een vriendin het ontwerparrest in de Fortis-zaak doorgestuurd. Schurmans voerde aan dat ze de verwoording in de tekst wilde verbeteren en daarom het advies van haar vriendin, een oud-magistrate, had gevraagd. Daarnaast verliep het verhoor volgens Schurmans niet correct, omdat ze niet door een advocaat werd bijgestaan. Het Gentse hof van beroep verwierp die redenering, al kreeg Schurmans geen straf opgelegd maar genoot ze de gunst van de opschorting. Schurmans trok daarop in cassatie maar dat cassatieberoep werd in maart 2012 afgewezen, waarop ze naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stapte. Dat oordeelde dat het proces tegen Schurmans inderdaad niet eerlijk was verlopen omdat ze tijdens haar verhoor niet werd bijgestaan door een advocaat.