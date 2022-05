Hof van beroep buigt zich over wanpraktijken in de gevangenis van Vorst: “Die gevangenis is een sombere en akelige plek”

Volgens de rechter in eerste aanleg vernederden, sloegen en provoceerden ze in 2014 en 2015 verschillende gedetineerden. Zo werden er weddenschappen afgesloten over het aantal gevangenen dat de cipiers in één dag naar de isoleercel konden brengen. Daarnaast werd de elektriciteit in cellen soms plots afgesloten, of werd het water afgesloten terwijl een gedetineerde onder de douche stond. Ook werden ze veroordeeld voor strafexpedities die ‘s avonds werden uitgevoerd, vooral bij kwetsbare en geïsoleerde gevangenen.

Valse rapporten

Topje van de ijsberg

In maart 2019 had de correctionele rechtbank van Brussel gevangenisstraffen uitgesproken van twee tot twintig maanden met uitstel tegen veertien van de 22 beschuldigde bewakers. Daarop tekenden zowel het parket als de verdediging beroep aan. “Niet alle cipiers die in 2014 en 2015 in de gevangenis werkten, zo’n 250 bewakers, zitten hier op de beklaagdenbank”, aldus de procureur. “Dat toont dat het wel degelijk mogelijk was om je werk te doen zonder de meest elementaire mensenrechten te schenden.” Volgens het parket-generaal is dit proces slechts het topje van de ijsberg. “Dit dossier heeft niet alles wat daar gebeurd is kunnen onthullen maar het staat wel vast dat er een aantal ontoelaatbare praktijken gebeurd zijn indertijd.” Donderdag weten de beklaagden welke straffen ze riskeren.