Hoe Yassine Mahi (32) op het dak van een deftig appartement eenzaam en alleen steeds radicaler werd: “Je verwacht niet dat iemand die boven je hoofd woont tot zoiets in staat is.”

Evere/Brussel“Hij was héél discreet. Altijd alleen in zijn dakkamertje”, omschrijven buren Yassine Mahi (32). Het lijkt erop dat de man boven in een deftig appartement te Evere steeds radicaler werd zonder dat iemand het in de gaten had. Tot hij donderdagavond compleet ontplofte. Hij werd afgelopen weekend aangehouden voor moord en poging moord in een terroristische context. Zelf kon hij gezien zijn verwondingen nog niet verhoord worden.