Hoe vuil is Brussel? Gemeentediensten halen jaarlijks 2.500 ton illegaal afval op

BrusselIn Brussel-Stad wordt elk jaar 2.500 ton aan illegaal afval opgehaald door de gemeentediensten. In dat cijfer is het afval op de gewestwegen niet meegerekend, goed voor nog eens 4.500 ton op jaarbasis. Dat blijkt uit cijfers die de Pano-redactie van de VRT bekend maakte en die de stad Brussel bevestigde aan onze redactie. Het sluikstortprobleem in Brussel raakt maar niet opgelost, maar ook in de Vlaamse rand klagen bewoners van overlast.

Buurtbewoners en toeristen klagen steen en been over het vele vuil in hun stad. “Deze cijfers verbazen me niet, dit is niets nieuws”, vertelt Schaarbekenaar Jonas. Dagelijks ziet hij in de straten hoe niet alleen afvalzakken overal gedumpt worden, maar ook meubels en huishoudapparaten. “Een mentaliteitswijziging bij de Brusselaars, dat is er nodig.”

De stad Brussel meldt dat er in 2021 niet minder dan 2.500 ton illegaal afval en 1.400 ton aan grof huisvuil werd opgehaald, zowel aan huis als via de containers in de openbare ruimte. Opvallend: ongeveer dertig procent van het afval opgeraapt door de straatvegers van de stad Brussel zijn sigarettenpeuken.

Mobiele camera’s en containerparken

Brussel blijft niet bij de pakken zitten en beseft dat actie nodig is om de problematiek van illegaal afval aan te pakken. Dat doen ze onder meer door mobiele camera’s te installeren. Sinds de komst van de camera’s werden meer mensen betrapt op sluikstort. Dat blijkt uit cijfers van Net Brussel. Sinds maart 2020 werden er in totaal 756 processen-verbaal opgesteld.

Daarnaast worden er op heel wat plaatsen twee maal per jaar mobiele containerparken geplaatst in verschillende wijken, met containers in de straat. Zo raken ook Brusselaars zonder auto af van hun grof vuil. Maar het lijkt slechts een druppel op een hete plaat. Want wie door Brussel loopt, kan niet om het zwerfvuil heen.

Alleen al in de stad Brussel zijn in totaal 5.929​ taksen opgemaakt voor het jaar 2021. Dat cijfer gaat over alle overtredingen samen op het vlak van openbare netheid. Dit jaar werden er, tot en met juli, al 3.862 opgemaakt in totaal, 1.779 voor sluikstort en 1.769 voor zakken die buiten de toegelaten uren werden buitengezet. Andere vervuilingen, zoals uitwerpselen van een hond, weggegooide blikjes, voedsel op de grond en andere vervuilingen zijn goed voor 245 boetes. Voor vuil aan bomen werden ten slotte 57 boetes uitgedeeld.

Goedkope vuilniszakken

De Vilvoordselaan in Brussel is één van die hotspots voor sluikstort. Met regelmaat van de klok wordt er afval gedumpt, én het blijft liggen. De vuilniszakken, meubels en toestellen stapelen zich dag na dag op.

Ook in enkele randgemeenten blijkt het probleem zich te stellen. Op een klein onverhard paadje in Diegem, net op de grens met de Brusselse gemeente Evere, liggen de Brusselse vuilniszakken verspreid over de weg. Volgens Antoine, die in de straat woont, kopen veel bewoners uit de randgemeenten hun vuilniszakken uit Brussel, om ze vervolgens te vullen en achter te laten aan de grens tussen beide gemeenten. “Omdat de vuilniszakken in Brussel goedkoper zijn.” En dat blijkt te kloppen. Voor een rol gemeentelijke vuilniszakken voor restafval van 30 liter betaal je 1,50 euro volgens de online winkel van een bekende supermarktketen. Voor die prijs heb je vijftien vuilniszakken die je in de gemeente Brussel kan gebruiken. Maar enkele honderden meters moeten inwoners een pak meer betalen voor een vuilniszak. Op de officiële gemeentepagina van Diegem staat dat een rol van tien zakken van dertig liter 9 euro kost.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Anderlecht: moeder met kinderwagen zoekt zich een weg door de afval. © Marc Baert

Ondanks verschillende inspanningen zoals goedkope vuilniszakken, containerparken en mobiele camera’s blijft sluikstorten dus een hardnekkig probleem. De gemeente en het gewest heeft heel wat geïnvesteerd in de aanpak van het probleem, maar dat is nog niet voldoende volgens Brussels minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo). Hij pleit er onder meer voor dat boetes voortaan ook rechtstreeks geïnd kunnen worden door de afvaldiensten, zonder via het parket gaan.

Quote Laat ons hopen dat dit een wa­ke-up­call is voor het beleid om éindelijk iets te laten veranderen Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V)

“Helaas zijn de cijfers voor vele Brusselaars gewoon een bevestiging van wat we al langer weten: dat wij als één grote vuilnisbelt gebruikt worden”, betreurt Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V), die ook in de gemeenteraad van Stad Brussel in de oppositie zetelt. “Laat ons hopen dat dit een wake-upcall is voor het beleid om éindelijk iets te laten veranderen.”

Versplinterd beleid

In de Brusselse politiek klinkt het vanuit verschillende hoeken dat een versplinterd beleid bijdraagt aan het sluikstort-probleem. Ook Brussels parlementslid Cieltje Van Achter (N-VA) kaart de sterke fragmentatie in het netheidsbeleid aan. “De gemeenten en het gewest zijn nog steeds afzonderlijk bevoegd voor de netheid op gemeente- en gewestwegen. Dat is eigenlijk een deel van het Brusselse netheidsprobleem. Afhankelijk van de gemeente, word je geconfronteerd met hogere boetes en onverklaarbare verschillen in aanpak. Twintig verschillende administraties zijn bezig met exact hetzelfde probleem. Zo kan je geen efficiënt en effectief beleid voeren. En dat zie je op straat.”

Volledig scherm zwerfvuil in Sint-Joost: Assenov doet zijn best om de boel wat proper te houden © Marc Baert

Volledig scherm Sint-Joost © Marc Baert

Volledig scherm Zwerfvuil langs Vilvoordselaan © Marc Baert

Volledig scherm Zwerfvuil langs Vilvoordselaan © Marc Baert

Volledig scherm Zwerfvuil langs Vilvoordselaan © Marc Baert

Volledig scherm Zwerfvuil langs Vilvoordselaan © Marc Baert

Volledig scherm Zwerfvuil langs Vilvoordselaan © Marc Baert

Volledig scherm Zwerfvuil langs Vilvoordselaan © Marc Baert

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.