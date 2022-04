Hoe drie topgangsters zorgen voor een van de spectaculairste ontsnappingen in de Belgische geschiedenis: “Als er op ons wordt geschoten, is het beter dat we nuchter zijn, zodat ze meteen kunnen opereren”

Op 3 mei 1993 staat het land in rep en roer. Na een – waarschijnlijk georchestreerde – muiterij in de gevangenis van Sint-Gillis weten drie topgangsters te ontsnappen. En dat doen ze in stijl. Philippe Lacroix, Basri Bajrami en Kapllan Murat kidnappen de topman van het gevangeniswezen en laveren in een zware BMW tussen de hulpdiensten met een gijzelaar op de motorkap hun vrijheid tegemoet. Vijf carjackings en een homejacking later belanden de drie criminelen bij een aspergeboer en zijn vrouw in Baal.