Hoe Brusselse carnavalisten in volle coronacrisis urenlang ongemoeid konden vieren: “Situatie dreigde te escaleren als politie ingreep”

Anderlecht/Ukkel/Sint-Lambrechts-Woluwe Brussel opent maandag nog drie vaccinatie­cen­tra

19 maart De volgende drie Brusselse vaccinatiecentra in Anderlecht, Ukkel en Sint-Lambrechts-Woluwe zijn klaar om op maandag 22 maart te openen. Negen van de tien geplande vaccinatiepunten in het Brussels Gewest zullen dan open zijn. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie laat weten dat de opening van de vier centra in Schaarbeek, Vorst, Sint-Pieters-Woluwe en Molenbeek deze week goed verlopen is en alle geplande dosissen werden toegediend.