Hindernis op de rijbaan op de R0 Ring ter hoogte van Groot-Bijgaarden

De opmars van de pastéis de nata: in deze pastelaria in Brussel vind je er échte authentie­ke zoals in Belém (en zo maak je ze zelf)

Wie zin heeft in Pastéis de nata moet daar vandaag niet meer voor naar Portugal reizen. Bij de kleinste bakker, in koffiehuizen en zelfs in het tankstation: overal kan je het kleine bladerdeeggebakje gevuld met smeuïge vanillecrème kopen. Waarom zijn ze hier plots zo populair? En hoe herken je een authentieke versie?Joaquim Braz de Oliveira, wiens vader de eerste pastéis naar Brussel bracht, vertelt alles over het gebakje en deelt een exclusief recept. “Zelfs Portugezen nemen onze pastéis mee naar hun thuisland om te laten proeven hoe het moet smaken.”

9:44