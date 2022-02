“Hij was een buitengewoon man, je kon hem bellen voor grote en kleine problemen.” Brussel neemt afscheid van voormalig burgemeester en ‘ketje’ Freddy Thielemans

Brussels Gewest Rist maatrege­len moet Brusselse energie­markt aantrekke­lij­ker en solidair­der maken

De Brusselse regering heeft donderdag een ontwerp van ordonnantie goedgekeurd dat de elektriciteits- en gasmarkt in Brussel moet reorganiseren. Volgens Brussels minister van Energie Alain Maron (Ecolo) drong een herziening van het wettelijk kader van de energiemarkten zich op nadat het aantal energieleveranciers dat actief is in het Brussels Gewest verder is afgenomen. “Dit ontwerp weerspiegelt onze wens om ecologische transitie en sociale rechtvaardigheid met elkaar te verbinden”, aldus Maron.

3 februari