Hide & Seek-festival: muzikale ontdekkingen op de meest verborgen plekjes in Brussel

Ook dit jaar is Muziekpublique op zoektocht gegaan naar verborgen parels in Brussel. “Tijdens het festival laten we bezoekers genieten van concerten plekken die normaal gezien niet vrij toegankelijk zijn”, vertelt Jolan Huygens van Muziekpublique. “Doorheen de jaren hebben we een vrij grote database uitgebouwd met mooie locaties. Ook plekken waar het voorheen niet is gelukt om een optreden te organiseren, of die we per toeval ontdekken, komen in aanmerking.” Op de verborgen plekjes mogen nog geen concerten georganiseerd zijn, en ook de akoestiek is belangrijk. “In ruimtes waar veel weergalming is programmeren we bijvoorbeeld enkel akoestische optredens.”