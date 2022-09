Hevige vegetatiebrand in Haren: 8.000 vierkante meter vernield door de vlammen

HarenDe brand die vrijdagavond was ontstaan op een weide langs de Haachtsesteenweg in Haren en Machelen, is onder controle, maar het nablussen zal nog enkele uren duren. Dat meldt de Brusselse brandweer. Zowat 8.000 vierkante meter is door het vuur vernield, maar er zijn geen gewonden.

“De brand is ontstaan omstreeks 17 uur”, aldus Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. “De brandweer van Brussel kwam ter plaatse en werd bijgestaan door de hulpverleningszones van Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen om te blussen.”

Door de brand werd de Haachtsesteenweg tussen 17.35 en 18.15 uur afgesloten voor het verkeer. Even dreigde ook de berm van de spoorweg in brand te vliegen, maar die kon nog op tijd geblust worden. Het treinverkeer werd een korte tijd onderbroken tussen de stations van Diegem en Haren, maar is om 18.15 uur opnieuw opgestart, meldt Infrabel.

Paarden Grote Markt

“Er was op geen enkel moment gevaar voor woningen in de omgeving. We hebben de omwonenden wel de raad gegeven ramen en deuren gesloten te houden”, zegt Derieuw.

Volledig scherm De brand zorgt voor een serieuze rookontwikkeling © Brandweer Brussel

Er waren ook vier paarden aanwezig op de weide. “Het gaat om de paarden die de koetsen voor toeristen trekken op de Grote Markt”, aldus Derieuw. De paarden zijn er gelukkig met de schrik van afgekomen en werden door de brandweer overgebracht naar een nabijgelegen parking.

Nablussen

Omstreeks 19.30 uur was de brand volledig onder controle, maar het nablussen zal nog enkele uren in beslag nemen. “De grond is nog steeds kurkdroog en we moeten elke heropflakkering vermijden”, gaat de brandweerwoordvoerder verder. “Er moeten ook enkele hooimijten volledig uit elkaar getrokken worden om er zeker van te zijn dat ze volledig geblust zijn.

“De drone van de civiele bescherming van Brasschaat is hier ook aanwezig om warmtebeelden te maken. Zo weten we op welke stukken er nog moet worden nageblust”, aldus de woordvoerder. Derieuw geeft nog mee dat de brand geen invloed heeft gehad op het luchtverkeer. De oorzaak van het vuur is voorlopig nog niet gekend.

Volledig scherm De paarden konden gered worden © Brandweer Brussel

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

