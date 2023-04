Hevige brand woedt in huis in Stefaniastraat

vrouwenvoetbal super league Trainer Dave Mattheus (RSCA Women) ziet Marie Minnaert uitvallen met knieblessu­re: “Groot verlies voor de ploeg”

De vrouwenploeg van RSCA Anderlecht blijft op titelkoers na de 1-3-zege op het veld van Genk Ladies. Jacobs en Toloba zorgden voor een 0-2-ruststand, in de tweede helft nam Wijnants alle twijfels weg. Toch was de vreugde ingetogen, want al vroeg in de match moest Minnaert met een zware knieblessure naar de kant.