“Het was de ergste dag uit mijn leven. Ik heb me twee uur lang gedoucht.” Vrouwen getuigen over barman die verdacht wordt van verkrachting

Brussels Gewest De olifant in de Brusselse regerings­ka­mer: verbod op onverdoofd slachten verdeelt regering-Ver­voort

7:00 Met het verbod op onverdoofd slachten ligt er donderdag weer een heet hangijzer op de tafel van de Brusselse regering. Na de hoofddoekenkwestie van een paar maanden geleden lijkt de paarsgroene ploeg van minister-president Vervoort opnieuw hopeloos verdeeld te zijn over een thema met een erg gevoelig randje, dat niet voor niets niet opgenomen is in het Brussels regeerakkoord. “Het Grondwettelijk Hof is duidelijk. Ja, een verbod op onverdoofd slachten is in strijd met de godsdienstvrijheid, maar dat is relatief vergeleken met het dierenleed.”