Het loopt al goed fout in splinternieuwe gevangenis van Haren: “We zijn te vroeg geopend, met veel te weinig personeel”

BrusselAmper drie weken geleden arriveerden de eerste gevangenen er, en het complex zelf is een goeie twee maanden geopend, maar het loopt nu al volledig in de soep in de splinternieuwe gevangenis van Haren. “Verschillende mensen willen hun ontslag geven, er is geen communicatie vanuit de directie en alle verloven worden geweigerd, omdat er weer te weinig personeel aanwezig is”, klinkt het. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACOD, VSOA en ACV plant op woensdag 7 december dan ook een staking.

“Het loopt daar volledig in het honderd”, verklaart Stijn Van Den Abeele van VSOA Gevangenissen. “En we hadden het allemaal van ver zien aankomen”, zegt hij. Voor de ingang van de gevangenis van Haren zal een stakingspiket opgetrokken worden vanaf 5.30 uur tot iets na de middag rond 14 uur. De vakbonden vragen dat zoveel mogelijk leden van het gevangenispersoneel aansluiten om zelf hun verhaal te doen. Tijdens de staking zal er een minimale dienstverlening zijn.

Slecht bereikbaar

Volgens de vakbond ging de gevangenis te vroeg open en met te weinig personeel. De gevangenis moet die van Vorst, Sint-Gillis en Berkendael vervangen en heeft een capaciteit van 1.190 gedetineerden. De eerste gedetineerden kwamen begin november aan. Het gaat om de vrouwen uit de gevangenis van Berkendael en de mannen van de gevangenis uit Vorst. In tegenstelling tot de gevangenen, hebben niet alle personeelsleden diezelfde overstap gemaakt. Er is een mix van personeel uit Sint-Gillis, Vorst, Berkendael en veel nieuwe mensen en stagiairs. Enkele dagen geleden schreef deze krant dat er nog maar liefst 173 openstaande vacatures voor detentiebegeleiders en veiligheidsassistenten zijn. Om de jobs in te vullen, wordt op 3 december zelfs een jobbeurs georganiseerd.Bovendien is de gevangenis met het openbaar vervoer ook heel moeilijk te bereiken.

“De openstaande vacatures zijn vooral het gevolg van de beslissing om de gevangenis van Sint-Gillis twee jaar langer open te houden van voorzien”, zegt Van Den Abeele. In totaal waren er in alle Brusselse gevangenissen samen 600 personeelsleden voltijds aan de slag voordat de nieuwe gevangenis in Haren er kwam. Oorspronkelijk rekende de overheid op het personeel uit die gevangenissen om de plaatsen in Haren op te vullen. “Voor Haren hebben we in totaal 800 mensen nodig, dat wil zeggen dat er 200 extra werkkrachten moesten gezocht worden. Maar vorig jaar besliste de overheid dat Sint-Gillis nog tot eind 2024 operationeel zal zijn. Daar zitten op dit moment nog meer dan 900 gedetineerden, terwijl er maar plaats is voor 500 à 600 mensen. Het personeel kan daar dus absoluut niet weg.”

Bovendien is de uitstroom aan personeel groter dan de instroom. “Sinds 2018 vragen al veel medewerkers om overgeplaatst te worden naar een andere gevangenis, dichter bij huis. Maar wegens het personeelsgebrek wordt dat steeds geweigerd. Dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de motivatie. Die mensen geven op termijn hun ontslag.”

Niet voldoende opleiding

De vakbonden kaarten ook aan dat het personeel niet voldoende opgeleid werd. “Als er een nieuwe gevangenis open gaat is er normaal genoeg personeel en dan kunnen de mensen de organisatie en werking al leren kennen vooraleer de gedetineerden er zijn. Dat is hier niet het geval. Er zijn twee dagen ‘drooggedraaid’ zonder gedetineerden, maar daar was slechts een klein deel van het personeel aanwezig. De nieuwe personeelsleden krijgen geen uitleg en er is geen communicatie”, klaagt Van Den Abeele aan.

De FOD Justitie liet weten dat het personeel van Haren vrij is om ervoor te kiezen de nationale actiedag op 7 december op te volgen. “De staking kadert in een nationale actiedag van de vakbonden, en is dus niet speciefiek gericht tegen het Gevangeniswezen. Het personeel van alle 34 Belgische gevangenissen heeft het recht te staken die dag, alsook de gevangenis van Haren”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen.

