Het Brusselse parket onderzoekt een verdacht overlijden in Schaarbeek.

Brussel Moord op ‘Dido’ eind september voor assisenhof

De zeven verdachten van de moord op Diedonné “Dido” Boula op 26 mei 2019 in de Brusselse deelgemeente Elsene, zullen zich op 29 september moeten verantwoorden voor het Brusselse hof van assisen voor moord. Ze worden ervan verdacht een 32-jarige man te hebben doodgestoken in een winkelcentrum in de Waversesteenweg in Elsene. De feiten zouden verband houden met een afrekening tussen criminele bendes.

11 augustus