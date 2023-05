Herstellingswerken Budabrug geraamd op 3,2 miljoen euro

COLD CASE. Wat is er gebeurd met topvolley­bal­ler Stephen Shittu (38)? “Zijn vrouw en drie jonge kindjes zou hij nooit in de steek laten”

Met zijn quad vertrekt voormalig topvolleyballer Stephen Shittu (38) op 6 april 2012 bij hem thuis in Oetingen bij Gooik. Niemand zou hem én zijn vierwieler daarna nog terugzien. Wat is er met de boomlange topsporter gebeurd? De geruchten in en rond Gooik blijven de ronde doen. Een afrekening door de maffia? Of een wraakzuchtige boer, die bekend staat als ‘De schrik van het Pajottenland’: “Ze zullen Shittu niet vinden, tenzij ze beter zoeken. Maar daar zijn ze te lui en te laf voor.”