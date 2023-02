Herstellingswerken brugdek Budabrug van start gegaan

Halle Opnieuw Kaarskens­pro­ces­sie in Halle

De plaatselijke KWB-afdeling organiseert in Halle opnieuw de Kaarskensprocessie. Die gaat uit op zaterdag 4 februari. Vanaf 19.30 uur wordt er verzameld in de basiliek. Om 19.40 uur start dan de processie doorheen de binnenstad. Iedereen krijgen een boekje met Marialiedjes en een kaars. Omstreeks 21.30 uur is het einde voorzien in het Onze-Lieve-Vrouwcentrum aan de Ninoofsesteenweg. Daar worden er koffie en pannenkoeken geserveerd voor alle ingeschreven deelnemers. Deelnemen kost 3 euro per persoon. Vooraf inschrijven kan via 02/360.21.81 of hans.carlier@telenet.be.

30 januari