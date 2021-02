Heropening van avonturenpark De Betovering in gevaar door brandstichting: “Al de zoveelste keer, en we hebben nog steeds geen idee wie erachter zit”

Neder-over-HeembeekHet onthaal van avonturenpark De Betovering in Neder-over-Heembeek is zondagavond in brand gestoken. Het huisje en al het materiaal voor spellen is verloren gegaan. “We wilden heropenen in de paasvakantie. Maar of dat nog gaat lukken...”