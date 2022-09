Herman Van Dender verkozen door Gault & Millau tot ‘Chocolatier van het Jaar’ 2023

BrusselIn de zevende editie van de Gault & Millau-chocolatiersgids werd Van Dender uit Schaarbeek verkozen tot ‘Chocolatier van het Jaar 2023 voor Brussel’. In Vlaanderen was de eer aan Dominique Persoone met ‘The Chocolate Line’, en in Wallonië werd Pierre Pas geselecteerd.

Voor de chocolatiersgids werd 123 chocolatiers geselecteerd in België en Luxemburg op basis van verschillende blinddegustaties. Traditiegetrouw bekroonde Gault & Millau ook drie chocolatiers met de titel ‘The Chocolatier of the Year’ voor de regio’s Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Zij werden maandag bekendgemaakt tijdens een plechtigheid in Brussels Expo. In Brussel mocht Herman Van Dender de titel in ontvangst nemen.

Van Dender leerde het beroep al kennen van kleins af aan, toen zijn ouders in 1957 begonnen met de winkel op het Daillyplein in Schaarbeek. In 1988 nam hij de zaak over. “Via mij ouders raakte ik vertrouwd met het ambacht”, vertelt hij. “Later heb ik ook verschillende cursussen en stages gelopen bij internationale chocolatiers, onder meer in Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. Maar ook door zelf te experimenteren en nieuwe zaken te ontwikkelen, heb ik veel ervaring opgedaan.”

Van boon tot reep

Goede chocoladeproducten vervaardig je niet zomaar volgens Van Dender. “In eerste instantie moet je werken met kwalitatieve ingrediënten, te beginnen bij de cacaobonen. Het is belangrijk om met je eigen ogen te zien in welke omstandigheden de bonen worden gekweekt, bijvoorbeeld dat er geen kinderarbeid aanwezig is op de plantages. Ook reizen is dus onderdeel van het beroep. De cacao die ik gebruik is de Arriba-variëteit, een zeer kwaliteitsvolle, oude soort afkomstig uit Ecuador. Daar heb ik een eigen plantage, die deel uitmaakt van de Haciënda Victoria.”

“Daarnaast ben ik ook een van de weinigen in ons land die zijn eigen witte chocolade maakt. Daarvoor kan je industrieel melkpoeder gebruiken, maar dat is niet de meest kwalitatieve optie. De melk die ik toepas is afkomstig van koeien die grazen in de Zwitserse Alpen.” Die ambachtelijke manier van werken, van boon tot reep, maakt de chocolatier bekend tot ver over onze landsgrenzen heen. Zo zijn de pralines te verkrijgen in verschillende Japanse steden.

Hofleverancier

Sinds 2008 mag Van Dender zich ook Gebrevetteerd Hofleverancier van het Belgische Koningshuis noemen. “In 2003 mocht ik de huwelijkstaart verzorgen voor prins Laurent en prinses Claire. Sindsdien ben ik al meermaals uitgenodigd om chocolade en patisserie aan te leveren op evenementen.” Of ze een specifieke voorkeur hebben? “Niet meteen, de koninklijke familie houdt van alles wat met Belgische chocolade te maken heeft. Maar koning Albert II, die had bijvoorbeeld wel het liefst bittere chocolade.”

Van Dender is alvast tevreden met zijn selectie als ‘Chocolatier van het Jaar’. “Ik was eerst een beetje verwonderd, omdat ik al zolang met het ambacht bezig ben. Maar ik ben wel heel blij met de titel. In het verleden heb ik meegedaan aan verschillende competities, en ondertussen heb ik wel al enkele prijzen binnengehaald. Maar een erkenning van Gault & Millau, dat ontbrak nog”, glundert hij.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.