Heraanleg Adolphe Maxlaan en zijstraten van start

Halle Senioren­prins Victor Segers overleden

De Halse carnavalsgemeenschap rouwt om het overlijden van Victor Segers. Hij vormde in 2003 samen met zijn vrouw Marie-Thérèse het Seniorenprinsenpaar van Halle en had er dan al een decennialange carrière in het Halse carnaval op zitten. Het koppel was onder andere lid van de Zavelkoppen, één van de groepen die Halle in de jaren zeventig en tachtig op de carnavalskaart zetten. De carnavalsmicrobe werd doorgegeven aan de kinderen. Zo werd dochter Patricia hofdame in 1985 en in 1993 werd zoon Yves Prins Carnaval, toen die net zijn grote doorbraak als frontzanger van de groep Toast beleefde. Victor en Marie-Thérèse bleven ook na hun aanstelling actief in de Orde van Senioren. Victor overleed 85-jarige leeftijd na een slepende ziekte op zaterdag 4 februari. Er wordt afscheid genomen van hem op maandag 13 februari om 11 uur tijdens een viering in het crematorium Siesegem aan de Merestraat 169 in Aalst.

7 februari