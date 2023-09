HELPENDE HANDEN Inzameling hulpgoederen voor Marokko van start in Anderlecht: “Die solidariteit zien, da’s indrukwekkend”

Autovrije Zondag in de straten van Vilvoorde: Dit valt er allemaal te beleven

Op zondag 17 september genieten een heleboel straten in Vilvoorde tussen 10 en 18 uur van een dagje autorust. De hele Autovrije Zondag lang krijgen fietsers, wandelaars, sporters en spelende kinderen vrij spel. We lijsten even op wat er allemaal te beleven is en welk deel van de stad je een dag niet in kan met de auto.