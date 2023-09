HELPENDE HANDEN Brusselse bevolking toont zich solidair met Marokko: “Al twee volle vrachtwagens vertrokken”

De Groene Planeet start jaar met Zonnebloem­week: “Een kind dat goed in zijn vel zit, doet het ook beter in de klas”

In basisschool De Groene Planeet in de Vilvoordse wijk Houtem stond de eerste schoolweek traditioneel in het teken van hun Zonnebloemproject. Kinderen leren dankzij dat project elkaar en zichzelf beter kennen via spelletjes en groepsgesprekken. Communicatie loopt niet altijd van een leien dakje in de superdiverse school. Daar zet de school extra op in. Afgelopen vrijdag werd een feestelijk punt achter de week gezet.