Heldhaftige metrobestuurder is arbeidsongeschikt

Brussel Bijna 1.000 bestuur­ders gecontro­leerd op alcohol en drugs: 60 van hen lopen tegen lamp

Op het Poelaertplein, in de Belliardstraat en in de Boudewijnlaan in Brussel hebben agenten van politiezone Brussel Hoofdstad Elsene in de nacht van zaterdag op zondag bijna 1.000 automobilisten op alcohol en drugs gecontroleerd.

16 januari