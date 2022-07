Heeft de moordenaar van Jan W. (38) zich van slachtoffer vergist? “Ik denk dat de kogel voor mij bedoeld was”

Van de villa in de Serenadestraat in Molenbeek, net op de grens met buurgemeente Dilbeek, is schilder Walter De Laet (62) medehuurder. Hij richtte er zijn werkatelier in op de eerste verdieping. Het lichaam van voormalig advocaat Jan W. werd woensdagochtend gevonden in zijn zwarte Volkswagen Golf, die op de privéparking van de woning stond. De parking bevindt zich in de tuin met zwembad en is niet zichtbaar vanop de openbare weg.