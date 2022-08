Harddrugsbende opgerold door politie

“Al sinds meerdere maanden was het verkopen van cocaïne en heroïne fel aan het stijgen in de wijk van het Bethlehemplein”, zegt de politie Brussel Zuid. “Een onderzoek van verschillende maanden toonde aan dat er een bende harddrugsdealers actief was op het grondgebied van Sint-Gillis, en na intensief speurwerk kon vastgesteld worden dat de vermoedelijke leiders van de organisatie uit het Antwerpse afkomstig waren.” Op 29 juni 2022 kon de politie een eerste verdachte oppakken in de streek van Luik. Die man, de 37-jarige Algerijn R.Y., bleek in het bezit van een aanzienlijke hoeveelheid drugs. Die arrestatie leidde vervolgens naar de identificatie en arrestatie van de andere bendeleden. Het gaat om K.R., een 40-jarige leverancier, E.A., een 55-jarige leverancier, K.A. (24 jaar), T.M. (24 jaar), en B.M. (43 jaar), aldus de politie. Die arrestaties vonden op 26 juli plaats bij een reeks van vijftien huiszoekingen in Sint-Gillis, Luik en Antwerpen met bijstand van de bijzondere eenheden van de PZ Zuid en PZ Antwerpen. Bij die huiszoekingen kon de politie ook 2,135 kilogram cocaïne, 500 gram heroïne, 1,2 kilogram cannabishars, 215 gram cannabis, 500 gram versnijdingsproducten, en 85.639 euro in beslag nemen.