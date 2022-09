Harddrugdealer opgepakt nadat kopers met heroïne betrapt worden in werftoilet

De dealer ging na de deal naar binnen in een woning in de Waterleidingsstraat, terwijl de twee vermoedelijke kopers verderop naar een werftoilet trokken. Eén van hen hield daarbij de wacht voor het toilet. De inspecteurs kwamen tussenbeide en namen het duo mee voor verhoor. De man die zich in het toilet bevond was in het bezit van twee bolletjes heroïne waarvan hij verklaarde dat hij die even voordien had gekocht.