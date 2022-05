Handelaars op de Brusselse Grasmarkt: “hopen dat het toerisme terug op gang komt”

De Grasmarkt verbindt het station Brussel Centraal, de Grote Markt en de Beurs. De grote winkelketens hebben de straat nog niet volledig ingenomen, je vindt er nog steeds kleine, originele zaakjes. Maar de Covidpandemie heeft er bij hen ook stevig ingehakt. “Ik schat dat ongeveer 30 procent van de zaken in de straat van uitbater zijn veranderd,” zegt Matyas Hettmann. Hij baat het winkeltje ‘Present’ uit, dat geschenken en boeken verkoopt.

“Vooral het ontbreken van de toeristen heeft velen van ons in moeilijkheden gebracht. Voor de pandemie bezochten honderden mensen onze winkel. Maar dat was een tijd volledig stilgevallen, en ontvingen we maar een tiental klanten per week. Nu zitten we ongeveer op de helft van ons oorspronkelijk cliënteel. Gelukkig heeft de eigenaar van het pand de huur niet verhoogd, dat geeft ons toch al een duwtje in de rug. Hopelijk komt het toerisme snel terug op gang.”

Hetzelfde weerklinkt bij Malik Le Compte, die de geschenkwinkel ‘Grasshopper’ uitbaat. Die zaak is al 28 jaar niet meer weg te denken van de Grasmarkt. “Bij ons komen ook voornamelijk toeristen over de vloer. Maar ook zakenmensen springen hier regelmatig binnen om geschenken te kopen. Nu het normale leven terug op gang komt, gaat het wel al een stuk beter met de zaak. In de weekends evenaren we soms het normaal aantal klanten. De mensen komen naar hier omdat we samenwerken met kleine leveranciers. Dat vindt je niet in de Nieuwstraat, het is hier beter,” lacht hij.

Malik Le Compte van geschenkwinkel 'Grasshopper': "Het is hier beter dan op de Nieuwstraat." © Marc Baert

Creativiteit

Ook in textielwinkel ‘On and On’ is men aan een inhaalbeweging bezig. De zaak was nog maar tien maanden open toen de pandemie toesloeg. “Om dat op te vangen moesten we creatief tewerk gaan,” zegt uitbaatster Hadewych Vandeweghe. “we zochten naar manieren om in plaats van toeristen, meer Belgen aan te trekken.” Door in te zetten op sociale media slaagde ze daar ook in. “Omdat er tijdens de lockdown minder klanten aanwezig waren had ik ook meer tijd om een babbeltje te slaan met de mensen. Daar heb wat vaste klanten aan overgehouden,” zegt Vandeweghe.

Ze ziet de toekomst wel positief in. “Ik zit nu aan ongeveer 80 procent van het normale cliënteel. De stad heeft onlangs een premie voorgesteld om de horeca een boost te geven. Dat zal het aantal bezoekers in Brussel verhogen en dus hopelijk ook meer klanten voor ons opleveren. Het is daarnaast ook fijn om terug wat meer Nederlands te horen in de winkel. Het lijkt alsof de Vlaming Brussel aan het herontdekken is. Ook dat is goed nieuws voor ons,” besluit ze.

Hedwych Vandeweghe van 'On and On': "Fijn dat de Vlaming Brussel aan het herontdekken is." © Marc Baert