Half uur file op E411 richting Brussel vanaf Overijse door werkzaamheden

Zaterdag is Dag van de digibanken in Vilvoorde en Machelen

Omdat niet iedereen het even makkelijk heeft met de toenemende digitalisering, hebben Vilvoorde en Machelen-Diegem samen verschillende digibanken opgestart, waar iedereen met vragen over computers en smartphones kan langskomen. Op zaterdag 3 juni, tijdens de Dag van de digibanken, kun je deze beter leren kennen in de bibliotheken van de twee gemeenten.