Half uur file op Brusselse Buitenring richting Halle: defect voertuig ter hoogte van Jette

Stedelijk zwembad even dicht door probleem met luchtkwali­teit

Na een eerder incident op 6 juni, waarbij twee zwemmers even in het ziekenhuis belandden, ging het Vilvoordse stedelijk zwembad ‘t Zeepaardje woensdag opnieuw enkele uren op slot. Boosdoener was telkens een probleem met het ventilatiesysteem. “De nodige vervangingsonderdelen zijn onderweg”, zegt schepen van sport Moad El Boudaati (Vooruit). “In afwachting doen we dagelijkse metingen van de luchtkwaliteit.”