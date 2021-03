Hal voor kustreizigers in Brussels Zuidstation loopt (toch) vol: “We moeten ervan profiteren”

BrusselHet is opnieuw verzamelen geblazen in het Brusselse Zuidstation. De vertrekhal oogt rustig, maar in de speciaal ingerichte hal voor kustreizigers is het opvallend druk. “We zitten al zo lang opgesloten. Ik heb dus niet lang getwijfeld.”

Iedereen is het erover eens: te veel volk wil vandaag het mooie weer aan de kust gaan opzoeken. “We moeten ervan profiteren”, zegt Kathleen. “Ik heb een dag vrij genomen en de keuze tussen de Ardennen of de kust was snel gemaakt.”

Daarbij is vandaag de laatste dag dat Belgen gebruik kunnen maken van de gratis twaalfrittenkaart die de NMBS vorig jaar uitdeelde. “Ik heb nog twee ritten op overschot. We zitten al zo lang opgesloten. Ik heb dus niet lang getwijfeld”, aldus Viktoriia.

Bij een gezin dat naar Oostende trekt valt te horen dat de minder gunstige weersvoorspelling voor dit weekend en volgende week meespeelt. “Het is al paasvakantie en dit zijn misschien de laatste mooie dagen dat we er met de kinderen op uit kunnen. We dachten dat we aan de drukte waren ontsnapt door wat later te komen, maar dat bleek niet het geval.”

Maar de volkstoeloop betekent ook dat mensen die naar huis willen wat extra geduld moeten uitoefenen. “Er is veel te volk momenteel, maar ik woon aan de zee. Dus ik heb weinig keuze”, zegt Maurice. “Ik sta hier al een kwartier en het is onduidelijk hoeveel mensen er juist op de trein zullen mogen en hoelang we nog moeten wachten. Het is niet zo goed geregeld.”

