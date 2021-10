Guido (70) en Jeannine (69) uit Voeren staan twee dagen per week voor de klas in Brussel: “Wij zijn de palliatieve zorgen van het onderwijs, niet de oplossing”

Brussel/VoerenTwee dagen per week wisselen Guido (70) en Jeannine (69) het landelijke Teuven in de Voerstreek in voor de drukte van de grootstad om er als zeventiger en bijna-zeventiger voor de klas te staan. Sommigen zouden het koppel voor gek verklaren, maar de Nederlanders kunnen het niet laten: voor het vurige duo is het onderwijs een roeping zonder houdbaarheidsdatum. En hoe ver hun liefde voor de stiel ook reikt, er loopt nog te veel mis in de Brusselse scholen. “Begrijp me niet verkeerd: de diversiteit maakt het leuk en boeiend, maar het taalprobleem is gigantisch. Het beleid is te laf om orde in de chaos te scheppen.”