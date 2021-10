Guido (70) en Jeannine (69) staan nog elke week voor de klas in Brussel: “Maar wij zijn de oplossing niet voor het lerarentekort. Wij zijn de palliatieve zorg”

Sint-Gillis Student bevangen door rook bij brand in studenten­wo­ning

24 oktober Het vuur in de studentenwoning brak omstreeks 01.30 uur uit, in een van de kamers op de eerste verdieping. De brandweer kon het vuur blussen maar de kamer raakte zwaar beschadigd. In de gemeenschappelijke ruimtes op het gelijkvloers is er ook waterschade. De student die in de getroffen kamer verbleef, had rook ingeademd en moest voor verzorging naar het ziekenhuis. De andere studenten konden naar hun kamers terugkeren nadat die geventileerd werden en de brandweer de CO-gehaltes had gecontroleerd.