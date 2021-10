Guido (70) en Jeannine (69) staan elke week voor de klas in Brussel: “Maar wij zijn de oplossing voor het lerarentekort niet. Wij zijn de palliatieve zorg”

Etterbeek Educatieve masterop­lei­ding aan VUB zit in de lift

26 oktober Het aantal studenten dat aan een educatieve masteropleiding is begonnen aan de Vrije Universiteit Brussel is met 13 procent toegenomen. Het huidig aantal inschrijvingen staat op 303 in vergelijking met 268 inschrijvingen vorig jaar. “Met het tekort aan onderwijskrachten - zeker in Brussel - is dit verheugend nieuws”, aldus de Brusselse universiteit.