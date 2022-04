Grote stroompanne in Evere en Schaarbeek voor helft van getroffen klanten van de baan

Evere/SchaarbeekEen grote stroompanne woensdag sinds 12.15 uur in een vijftigtal straten in Evere en Schaarbeek is voor ruim de helft van de getroffen klanten van de baan. Dat meldt netbeheerder Sibelga via zijn website. Zowat 61 procent van de getroffen klanten had omstreeks 15.00 uur opnieuw elektriciteit. Sibelga dacht aanvankelijk de panne opgelost te krijgen tegen 14.46 uur, maar de vermoedelijke eindtijd is ondertussen verlengd tot 17.30 uur.