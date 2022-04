Grote stroompanne in Evere en Schaarbeek raakt stilaan opgelost

Brussel Sieber (37) wint wedstrijd en wordt professio­neel LE­GO-bou­wer: “Mijn passie sinds ik twee jaar oud was”

Sieber Bulteel (37) uit Lubbeek mag zich op de borst kloppen. De dertiger kwam dit weekend als winnaar uit de bus bij een wedstrijd om de job van ‘Master Model Builder’ in het LEGO® Discovery Centre Brussel binnen te halen. In mensentaal gezegd: Sieber mag zich binnenkort laten betalen om met de blokken te spelen, en daar kijkt de Lego-fanaat enorm naar uit: “Er zit nog altijd een spelend kind in mij.”

