Grote schade na brand in verlaten schoolgebouw

Vlaamse Rand Leeuwse Jeroen (41) lanceert de ‘Randspor­ters’: “Nieuwe routes ontdekken houdt het avontuur­lijk, we moeten elkaar aan die pareltjes helpen”

6 april De coronacrisis zorgt ervoor dat we vaker buiten sporten. Al wandelend, fietsend en lopend herontdekken we onze buurt. Maar dezelfde routes afdweilen verveelt snel en dus richt Jeroen Tiebout (41) uit Sint-Pieters-Leeuw de club ‘Randsporters’ op in de Strava-app. ‘Onze Vlaamse Rand biedt meer dan enkel bewegwijzerde routes”, vertelt hij. “En dus kunnen we elkaar maar beter online aan die pareltjes helpen.”