Grote schade in Ukkel na overstroming door waterlek: “Het water stond tot 1 meter hoog in mijn salon, alles is verwoest”

UkkelOp de Drogenbossteenweg in Ukkel zorgde een lek in de waterleiding woensdagavond voor heel wat schade. Bepaalde delen van de straat stonden helemaal blank, met ondergelopen huizen tot gevolg. Voor sommige bewoners is de ravage dan ook aanzienlijk. “Alles was aan het drijven in mijn salon”, vertelt een van hen. “En ook mijn schildpadden hebben het niet overleefd.

Woensdagavond kwam de Brusselse brandweer, vergezeld door Vivaqua, ter plaatse in Ukkel voor een lek in een waterleiding op de Drogenbossteenweg in Ukkel. Als gevolg stonden verschillende kelders op de steenweg en de nabijgelegen Melkriekstraat onder water. Het lek kon die nacht nog gedicht worden, en de brandweer slaagde er achteraf in om de kelders terug leeg te pompen. Maar de schade voor de buurtbewoners is groot. Op de beelden is dan ook te zien hoe een enorme hoeveelheid water door de straat stroomt.

“Het leek net een explosie, of het begin van een aardbeving”, vertelt buurtbewoonster Hanna over het waterlek. “Door de grote massa water trilde de hele straat, alsof er verschillende vrachtwagens tegelijk passeerden.” Met lede ogen keek ze dan ook toe hoe haar kelder zich met water vulde. Hetzelfde gebeurde bij Marta. Naast de materiële schade raakte ze ook spullen met een emotionele waarde kwijt zoals de babykleertjes van haar dochter.

Volledig scherm Het water in de kelder van Marta stond tot aan de zwarte lijn naast de brandblusser. © CSD



Bewoner Jean-Philippe, die tegenover het huis van Marta woont, was op dat moment niet thuis. “Het was de buurvrouw die me verwittigde”, vertelt hij. “Ik ben meteen naar huis gekeerd.” Toen hij arriveerde, merkte hij pas de omvang van de schade. “In mijn salon, op het gelijkvloers, stond het water een meter hoog. Het stroomde zelfs terug naar buiten door het raam. Alles was aan het drijven, inclusief de zetels. Door de stroming is mijn kast ook omgevallen, de lades en spullen lagen eveneens in het water.” Ook de keukentoestellen van Jean-Philippe en zijn kookeiland van 4 meter groot konden niet gered worden.

“Zelfs mijn twee schildpadden zijn gestorven”, zucht hij. “Ik ben letterlijk in tranen uitgebarsten toen ik hier aankwam.” Voorlopig verblijft Jean-Philippe bij een vriendin, zijn huis is niet meer bewoonbaar. “Mijn dochter van 18 jaar kan bij een tante logeren. Zij was ook niet thuis op het moment van het waterlek. Gelukkig hebben we haar laptop, waar haar eindwerk opstaat, nog kunnen recupereren. Die lag in haar kamer op de bovenverdieping. Hopelijk kunnen we op een tussenkomst van Vivaqua rekenen voor de schade.”

Vivaqua was op het moment van schrijven niet bereikbaar voor commentaar.

