Grote politiemacht staat met waterkanon paraat aan ‘nieuw’ kraakpand van 70 asielzoekers: “Nood aan oplossing op korte termijn voor iedereen die opvang nodig heeft”

De politie is momenteel massaal aanwezig aan de toekomstige kantoren van het Nationaal Crisiscentrum in Sint-Joost-ten-Node. Het gebouw werd zondag gekraakt door een 70-tal asielzoekers, samen met vrijwilligers. Het is nog onduidelijk of en wanneer het pand ontruimd zal worden.

Een collectief bezette zondag de toekomstige kantoren van het Nationaal Crisiscentrum nabij het Brusselse Noordstation. Op deze manier kon plaats geboden worden aan de asielzoekers die uit Allee du Kaai zijn gezet. De bezetting heeft volgens de actievoerders als doel om asielzoekers een noodoplossing te bieden en de regering te dwingen haar verplichtingen na te komen.

Volledig scherm Asielzoekers liggen neer in de toekomstige kantoren van het Nationaal Crisiscentrum in Sint-Joost-ten-Node. © Baert

Sinds zondagavond is de politie massaal aanwezig, met onder meer een waterkanon en politiehonden. Ook werd er volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen pepperspray gebruikt tegen mensen die het gebouw wilden betreden. “De politie hield mensen die voedsel en andere middelenen het gebouw in wilden brengen actief tegen”, aldus Thomas Willekens van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Dit is echt mensonwaardig en we zijn hierover enorm bezorgd.” Alle ingangen worden geblokkeerd. Wie het gebouw wilde verlaten, kon dat wel doen.

Volledig scherm De politie aan het toekomstige Nationaal Crisiscentrum in Sint-Joost-ten-Node. © Baert

Maandagochtend is het gebouw nog niet ontruimd, bevestigt politiewoordvoerster van zone Brussel-Noord Mélanie Massoz. Wel is de politie nog steeds massaal aanwezig. “Het lijkt op een status quo”, aldus Willekens. “Van binnenuit zijn de deuren gebarricadeerd zodat de politie niet kan binnenkomen. De politie staat buiten dan weer paraat om te vermijden dat er mensen binnengaan.” In tegenstelling tot zondag kreeg een hulporganisatie vandaag wel toestemming om eten en drinken het gebouw binnen te brengen. Ondertussen zijn er gesprekken bezig tussen de advocaten van de bezetters en de federale overheid (de regie der gebouwen is eigenaar van het pand red.) om tot een oplossing te komen.

Machtsapparaat

Vluchtelingenwerk Vlaanderen dringt ondertussen nogmaals aan op een duurzame oplossing. “Een oplossing voor iedereen die geen opvang heeft”, klinkt het. “De federale regering heeft dan wel een akkoord over migratie gesloten maar dit is geen oplossing op korte termijn. Situaties als nu, waar mensen vrijdag worden buitengezet uit Allee de Kaai om vervolgens een nieuw gebouw te moeten bezetten zullen anders blijven gebeuren. We zien dat er opnieuw een enorm machtsapparaat in werking wordt gesteld om mensen te verjagen. Zet deze middelen in voor opvangplaatsen en er zou nu al een echte oplossing geweest zijn voor deze mensen in nood.”

Volledig scherm Het collectief van asielzoekers en vrijwilligers, aan de toekomstige kantoren van het Nationaal Crisiscentrum in Sint-Joost-ten-Node. © Baert

Volledig scherm Op de ramen van het toekomstige gebouw van het Nationaal Crisiscentrum in Sint-Joost-ten-Node zijn slogans aangebracht. © Baert

Volledig scherm Voor de ramen van het toekomstige gebouw van het Nationaal Crisiscentrum in Sint-Joost-ten-Node zijn slogans aangebracht. © Baert

