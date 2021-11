Grote delen van Brussel in duisternis gehuld na stroompanne

Brussel Grote verkeers­hin­der in Brussel door blokkades van politiebon­den, chaos door acties in en rond Brussels Airport: “200-tal passagiers hebben hun vlucht gemist”

De vakbonden bij de politie hebben deze ochtend actie gevoerd in Brussel, en of automobilisten in de hoofdstad dat geweten hebben: rond 8u20 was sprake van vertragingen tot wel twee uur. Daarna verlegde de actie van de bonden zich naar de luchthaven van Zaventem. Ze hielden op de toegangswegen naar en in de luchthaven zelf stiptheidsacties, met lange wachtrijen tot gevolg. Buiten én binnen. Zowat dertig vluchten hebben vertragingen opgelopen tot 1,5 uur, een 200-tal passagiers hebben hun vlucht gemist. Brussels Airport raadt reizigers aan om voldoende vroeg naar de luchthaven te komen, het Vlaams Verkeerscentrum riep op om dat niet met de auto te doen.

16 november