Grote crisisoefening met meer dan 500 medewerkers hulpdiensten voor proces aanslagen 2016

Op zaterdag 24 september 2022 vond een grootschalige oefening op de JUSTITIA-site plaats. “We simuleerden een crimineel incident dat zich in de loop van de dag ontwikkelde. Zo konden de alarmerings- en interventieprocedures voor een eventuele gebeurtenis tijdens het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 worden getest. Er zijn reeds nuttige lessen getrokken”, klinkt het. Deze oefening bracht de verschillende nood- en interventiediensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samen.

“Het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 is belangrijk voor de bevolking en in het bijzonder voor de slachtoffers en hun families”, zegt Sophie Lavaux, hoge ambtenaar en directrice-generaal van safe.brussels. “Het is mijn rol om erover te waken dat het proces goed verloopt. Het gelijktijdig inzetten van honderden actoren op de JUSTITIA-site en in het Regionaal Crisiscentrum (RCCR) is essentieel om te leren samenwerken. Door samen onze procedures te testen, creëren we betere reflexen, wat essentieel is in een crisissituatie.”