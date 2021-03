Grote carnavalsstoet in Brussel: waterkanon ingezet en tien arrestaties nadat groep politie aanvalt

Het jaarlijkse carnavalsfeest vindt in normale tijden op het Vossenplein in de Marollen plaats. Gezien de huidige gezondheidscrisis was het feest dit jaar niet aangekondigd, maar na zaterdagmiddag doken plots zowat tweehonderd feestvierders op het Vossenplein op. Nadien trokken ze in stoet via de Hallepoort richting het Betlehemplein in Sint-Gillis. De massa feestte alsof er van het coronavirus geen sprake is. Heel wat aanwezigen droegen geen mondmasker en van social distancing leek geen sprake.